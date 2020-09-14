РИАМО - 14 сен. Следственный комитет опубликовал на Youtube видео дорожной аварии на Минском шоссе в Одинцовском городском округе, которую устроил подросток за рулем легковушки.

В результате ДТП пострадали двое 13-летних мальчиков и их ровесница. Потерпевшие в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение с различными травмами и переломами.

«Один из пострадавших взял машину своего отчима, без его ведома, и позвал двоих своих знакомых покататься по городу Москве. Во время поездки в связи с нарушением правил дорожного движения машину с детьми начал преследовать экипаж сотрудников ГИБДД. После этого, пытаясь уйти от погони, сидевший за рулем подросток не справился с управлением и врезался в отбойное ограждение», – уточняется в сообщении.

На видео видно, как машина едет по трассе. При этом, автомобиль постоянно перестраивается с одной полосы на другую, не соблюдая разметку. Затем машина врезалась в отбойник, на кадрах видно, что у автомобиля разбита передняя часть, из-под капота валит дым.

Следователи начали доследственную проверку по факту произошедшего. Уже осмотрено место аварии, ведется опрос очевидцев, изъяты записи видеорегистратора, запрошены записи с камер видеонаблюдения. В рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

По информации подмосковной прокуратуры, севший за руль автомобиля ребенок проживает в Красногорске.

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