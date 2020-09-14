РИАМО - 14 сен. Движение транспорта ограничат 18 и 19 сентября в столице на участке Болотной набережной от Фалеевского переулка до улицы Серафимовича, говорится в сообщении пресс-службы ЦОДД.

18 сентября с 20:00 до 23:59 закроют для движения на этом участке одну полосу. А 19 сентября с 00:01 до 23:59 движение будет полностью перекрыто.

Кроме того, 19 сентября с 06:00 до 20:00 на Болотной набережной в районе владения 10-18 будет запрещена парковка.

Движение ограничат из-за проведение фестиваля «Московская акватория», который впервые пройдет в столице 19 сентября. В рамках этого спортивного праздника на Водоотводном канале состоятся выступления сапсерферов.