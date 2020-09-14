РИАМО - 14 сен. Администрация Электростали продает нежилое помещение в центре города, оно находится на третьем этаже дома № 28 на улице Первомайской, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Площадь помещения - 154,8 квадратных метра. Оно включает в себя девять кабинетов, уборную, кухню и кладовую комнату.

«Сам дом характеризуется как семиподъездный кирпичный многоквартирный жилой дом, расположенный на первой линии к улице Первомайской», - говорится в сообщении.

Стартовая цена продажи помещения 4,140 миллиона рублей.

Заявки на участие в аукционе принимают до 1 октября 2020 года на Электронной торговой площадке РТС-тендер.