РИАМО - 14 сен. Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) одобрила внесение изменений в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) столицы в отношении территории в Зеленограде, здесь возведут гостиницу, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Территория находится по адресу Зеленоград, 3-й Западный проезд, владение 17, строение 1, 2, 4, 5, 6.

«На земельном участке площадью 1,2 га одобрено размещение гостиничного комплекса», – заявила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Гостиничный комплекс включит в себя строительство трех объектов (два корпуса с номерами и паркинг). В корпусах предусмотрено создание порядка 500 номеров, в них смогут останавливаться резиденты особой экономической зоны «Технополиса Москва» в Алабушево.

Суммарная поэтажная площадь нового строительства – 29,9 тысячи квадратных метров, высота – 50 метров.