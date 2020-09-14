РИАМО - 14 сен. В Таганском районе столицы произошла драка, конфликт случился между двумя компаниями, одному из участников инцидента прострелили руку, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

«Один из участников конфликта произвел выстрел, предположительно, из травматического пистолета и причинил повреждения руки гражданину», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что знакомый потерпевшего в результате конфликта получил ссадины головы.

По его словам, одна из сторон конфликта скрылась до приезда полицейских.

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