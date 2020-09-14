РИАМО - 14 сен. Капитальный ремонт дороги к СНТ «Рыжик» проведут в городском округе Озеры, на эти работы уже объявлен аукцион, говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Московской области.

«Опубликована закупка на капитальный ремонт подъездной дороги к СНТ «Рыжик» в городском округе Озеры», - сказала председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова.

Извещение об аукционе разместили в Единой информационной системе в сфере закупок. Завершить капитальный ремонт дороги планируется в 2020 году.

Капремонт данной дороги осуществляется в рамках госпрограммы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и городского округа Озеры.