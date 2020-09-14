РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 14 сен. Пожарные ликвидировали возгорание в квартире дома на Институтской улице в Щелкове, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В понедельник в 10:14 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире на улице Институтской, 19.

«Пожар был ликвидирован в 10:22, пострадавших нет. Для ликвидации чрезвычайной ситуации были привлечены две единицы техники и восемь человек», - говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС предупреждают: при возникновении ЧС необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае необходимости незамедлительно обращаться в ГУ МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.