РИАМО - 14 сен. За 8 месяцев текущего года на городских торгах было реализовано 330 машино-мест, что в 4,4 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы департамента города Москвы по конкурентной политике.

На торги на продажу выставлено свыше 160 машино-мест во всех округах столицы.

«Всего в этом году на городских торгах было реализовано 330 машино-мест, по ним уже заключено 287 договоров купли-продажи, это в 4,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продажа мест для парковки автомобилей пользуется большим спросом среди жителей столицы – на покупку машино-мест в этом году претендовало более 2,5 тысячи человек», − сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Больше всего машино-мест в 2020 году – 104 объекта – было реализовано на востоке столицы. Вторую и третью позиции занимают северо-запад и юго-запад Москвы, 83 и 60 машино-мест соответственно.

«Площадь одного лота составляет в среднем 20 квадратных метров, а конечная стоимость по итогам торгов в 2020 году находится в диапазоне от 5,6 тысячи до 4,5 миллиона рублей», – отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Чаще всего машино-места продаются на торгах без объявления цены и через публичное предложение. При этом на торгах без объявления цены была реализована большая часть всех видов объектов городской недвижимости в январе-августе 2020 года – 242 объекта, 67 объектов продано через публичное предложение, 21 – через открытый аукцион.