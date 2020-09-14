На территории Подмосковья немало уникальных архитектурных сооружений, среди которых не только старинные усадьбы, но и современные жилые дома. Именитые архитекторы и просто креативные выдумщики строят здания в виде шара, слона, дракона, чайника и космического корабля. Обозреватель РИАМО собрала самые необычные жилые здания в Московской области.

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Дом-магнитофон

фото с сайта Архитектурной мастерской Алексея Козыря фото с сайта Архитектурной мастерской Алексея Козыря фото с сайта Архитектурной мастерской Алексея Козыря 1 из 3

Где находится: Московская область, Одинцовский г. о., поселок «Горки-10»

В 2003 году архитектор Алексей Козырь спроектировал для своего друга дом в виде катушечного магнитофона. При его возведении использовался любимый материал автора – отшлифованный черный бетон. Внутри строение удивляет не меньше: в интерьере встречаются балки-рельсы, зеркало, окантованное старыми шпалами, а из стен торчат болты, подшипники и шарниры. Посреди гостиной располагается стеклянный подиум, на котором установлен мотоцикл владельца дома.

Черный дом

сайт проекта VolgaDacha сайт проекта VolgaDacha сайт проекта VolgaDacha 1 из 3

Где находится: на границе Московской и Тверской области

Проект VolgaDacha в Завидово принадлежит творческому гению Бориса Бернаскони. Строение черно-серого цвета больше похоже на амбар, чем на жилой дом, чем и привлекает внимание архитектурного сообщества. Минималистичный деревянный дом площадью 90 квадратных метров располагается на пустыре у берега Волги.

В постройке угадываются черты японской, скандинавской и голландской архитектуры. Изнутри дом тоже отделан деревом, только белым.

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Дом-шар

Где находится: Орехово-Зуевский г.о., село Ильинский Погост

Дом-шар, расположенный на территории творческой усадьбы «Гуслица», является экспериментальным проектом компании SDOME. Его создатели вдохновлялись идеями идеи американского архитектора и дизайера Ричарда Фуллера, основоположника геодезической архитектуры. Дом стоит на пяти металлических сваях, на них установлен деревянный каркас из ЛВЛ-бруса с алюминиевыми и металлическими узлами, который утеплен и обшит треугольными фанерными панелями внутри и снаружи.

Постройку можно назвать экодомом, так как при строительстве использованы экологически чистые материалы, например, конопляный утеплитель. Дом-шар может арендовать любой желающий для отдыха или занятий творчеством.

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Дом-куб Юли Чичериной

фото со страницы Юлии Чичериной в соцсети Facebook

Где находится: г. о. Клин, деревня Княгинино



Одна из самых креативных построек в Подмосковье – экодом певицы Юлии Чичериной и ее мужа-архитектора Сухраба Раджабова. Дом был задуман как арт-лаборатория, где создаются новые песни, но в итоге стал использоваться для обычной жизни и отдыха на природе. Трехэтажное здание белого цвета в форме куба имеет 23 треугольных окна из зеркального стекла. Благодаря светоотражающему эффекту в определенные часы через окна можно одновременно увидеть и Луну, и Солнце.

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Дом для Наоми Кэмпбелл

сайт архитектурных проектов zaha-hadid.com сайт архитектурных проектов zaha-hadid.com сайт архитектурных проектов zaha-hadid.com 1 из 3

Где находится: Одинцовский г.о., пос. Барвиха

Футуристический особняк Capital Hill Residence в Барвихе российский бизнесмен Владислав Доронин построил для супермодели Наоми Кэмпбелл в подарок к несостоявшейся свадьбе. Здание площадью почти 3,5 тысячи квадратных метров, напоминающее корабль или подводную лодку, создано всемирно известным архитектором Захой Хадид, которая известная необычными проектами по всему миру. Внутри есть все, что только возможно представить – от зала для приема гостей до огромного фитнес-центра и спа. Когда пара рассталась, эксклюзивный дом на Рублевке был выставлен на продажу за космическую цену – около 9 миллиардов рублей.

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Дом-дракон

фото с официального сайта архитектурной мастерской Тотана Кузембаева фото с официального сайта архитектурной мастерской Тотана Кузембаева фото с официального сайта архитектурной мастерской Тотана Кузембаева 1 из 3

Где находится: г.о. Мытищи, пос. Пансионат Клязьминское водохранилище

Известный архитектор Тотан Кузембаев, который считается основателем школы современного деревянного зодчества, воплотил в этом проекте экологическую идею – вписать здание в ландшафт, не нарушая его природной целостности. Дом-дракон, расположенный на территории курортного комплекса «Пирогово» на Клязьминском водохранилище, как бы «ползет» между деревьями, которые не стали вырубать для постройки. Строительство велось максимально бережно, чтобы не пострадали колонии муравьев, живущие под зданием. С одной стороны крыша дома плавно перетекает в газон, а с другой – дом примыкает к полю для гольфа.

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Дом-телескоп

фото с официального сайта архитектурной мастерской Тотана Кузембаева фото с официального сайта архитектурной мастерской Тотана Кузембаева 1 из 2

Где находится: г.о. Мытищи, пос. Пансионат Клязьминское водохранилище

Еще один проект мастерской Тотана Кузембаева на Клязьминском водохранилище – дом у воды с причалом – напоминает гигантский телескоп. Постройка имеет элементы конструктивизма и экологичной архитектуры – снаружи дом отделан лиственницей, а все стеклянные элементы создавались на заказ. По диагонали фасада расположена лестница, которая заканчивается остекленным торцом. Через него можно смотреть на звездное небо, из-за чего дом и получил свое название.

Внутри находятся ванная, спальня, кухня-столовая, гостиная, холл и домашний кабинет.

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Дом-слон

Где находится: Раменский г.о., деревня Островцы

Инженер Алексей Сорокин спроектировал жилой дом, взяв за образец статуэтку тайского слона. Дом-слон, построенный на продажу, возведен из пенополистироловых блоков, этот материал позволяет создавать постройки любой формы. Вход в дом находится внутри хобота, а этажи соединяет винтовая лестница. Строение в 500 квадратных метров выросло буквально за год и стало местной достопримечательностью, попав в книгу рекордов Гиннеса. Четырехэтажный цветастый слон в красной попоне виден с Новорязанского шоссе, и проезжающие часто останавливаются здесь для фото.

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Дом-чайник

Где находится: г. о. Истра, деревня Захарово

Создатель этой уникальной постройки – Дмитрий Стекунов, профессиональный строитель, которому захотелось привнести креатив на свой участок и построить не обычную баню, а домик для гостей с изюминкой. Дом-баня сделан из обычного пескобетона, но удивляет своим внешним видом: пузатый чайник, разукрашенный в красный, серый, зеленый и голубой цвета, заметен издалека. На крыше хозяин прикрепил флюгер-яхту в память об увлечении яхтингом в юности.

Современная изба

фото из портфолио Елены Щербаковой фото из портфолио Елены Щербаковой фото из портфолио Елены Щербаковой фото из портфолио Елены Щербаковой 1 из 4

Где находится: Московская область, точный адрес неизвестен

Дизайнер Елена Щербакова по заказу московского бизнесмена создала необычный гостевой дом – русскую избу в современной интерпретации. Вместо «курьих ножек» деревянный сруб окружен террасой из лиственницы с прозрачными ограждениями и бассейном. Коттедж площадью 140 метров, предназначенный для гостей, обставлен стильными дизайнерскими вещами – здесь есть все для комфорта жильцов. Как дань традициям, в гостиной установлена необычная авторская печь и камин.

Материал подготовлен на основе информации из открытых источников.