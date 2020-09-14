РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 сен. Во дворе домов жилого комплекса «Оранж парк» Котельников мигранты разделывали барана, сообщается в группе «Подслушано в Котельниках | Котельники 24/7» в соцсети «ВКонтакте».

«В ЖК «Оранж парк» мигранты разделывают барана на лавке», - говорится в сообщении.

Как отметил в комментариях к посту пользователь, происшествие произошло во дворе корпуса №2 ЖК.

Сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области сообщил корреспонденту «РИАМО в Люберцах», что информация о данном происшествии в ведомство не поступала.