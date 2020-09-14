РИАМО - 14 сен. Депрессивные расстройства распространяются в сентябре с приходом осени в средние широты, однако их можно избежать, заявил врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков.
«Осень – это сезон, когда среднестатистическое настроение падает. Стрессы, которые летом или зимой не оказали бы столь сильного воздействия на человека, оказываются более чувствительными. Это происходит, поскольку падает световой день.
Сейчас мы приближаемся к осеннему равноденствию, и скорость падения светового дня максимальная. Как раз в этот момент и начинаются депрессивные расстройства», – сказал Ханыков в интервью радио Sputnik.
Пасмурная погода и уменьшение длины светового дня приводят к снижению выработки организмом «гормонов счастья» вроде серотонина. Однако можно легко улучшить настроение, потратившись на электроэнергию.
Он отметил, что праздничное настроение можно создать, зажигая раньше времени гирлянды и праздничные огни.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии