РИАМО - 14 сен. Депрессивные расстройства распространяются в сентябре с приходом осени в средние широты, однако их можно избежать, заявил врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков.

«Осень – это сезон, когда среднестатистическое настроение падает. Стрессы, которые летом или зимой не оказали бы столь сильного воздействия на человека, оказываются более чувствительными. Это происходит, поскольку падает световой день.

Сейчас мы приближаемся к осеннему равноденствию, и скорость падения светового дня максимальная. Как раз в этот момент и начинаются депрессивные расстройства», – сказал Ханыков в интервью радио Sputnik.

Пасмурная погода и уменьшение длины светового дня приводят к снижению выработки организмом «гормонов счастья» вроде серотонина. Однако можно легко улучшить настроение, потратившись на электроэнергию.

«Если падает световой день, то надо не бояться большой платы за электричество и создавать больше света. Бывают такие специальные лампы, которые с четырех часов утра постепенно увеличивают яркость. К тому моменту, когда человеку надо вставать на работу, у него в комнате уже почти солнечное освещение есть. Раз меньше солнца на небе, то надо больше света создавать у себя дома и не экономить, а зажигать ярко лампы», – сказал Ханыков.

Он отметил, что праздничное настроение можно создать, зажигая раньше времени гирлянды и праздничные огни.