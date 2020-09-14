РИАМО - 14 сен. Порядка одной тысячи сотрудников и военнослужащих Главного управления Росгвардии по Московской области вместе с представителями МВД приняли участие в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности накануне и во время выборов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Основные и дополнительные выборы в советы депутатов прошли в 18 городских округах Подмосковья. На голосовании работали 634 избирательных участка. На основных выборах голосование проходило в течение трех дней.

«Накануне межведомственными комиссиями с участием росгвардейцев обследовано более 600 мест голосования и хранения избирательной документации. В период проведения голосования маршруты патрулирования вневедомственной охраны были максимально приближены к местам проведения мероприятий», - говорится в сообщении.

Единый день голосования на территории Подмосковья прошел без происшествий и правонарушений.