РИАМО - 14 сен. Строительная готовность станции «Зюзино» Большой кольцевой линии метро составляет две трети, южный участок ветки планируют достроить в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник осмотрел ход строительства станции «Зюзино» Большой кольцевой линии Московского метрополитена. Год назад строительство на этой станции метро находилось на начальном этапе.

«Сегодня, несмотря на пандемию, эта станция готова уже на две трети. Полностью пройдены тоннели в сторону «Каховской», проходка тоннелей в сторону «Калужской» завершится через несколько месяцев. На самой станции «Зюзино» уже начаты отделочные работы», - подчеркнул Собянин.

Строительство участка БКЛ от станции «Проспект Вернадского» до станции «Каховская» начали три года назад. Длина участка – 7 километров. На объекте расположены три станции «Улица Новаторов», «Калужская» и «Зюзино».

Идут работы по созданию тоннелей между станциями «Калужская» и «Зюзино» длиной 2,11 километра. Их закончат через три-четыре месяца. Общая строительная готовность участка составляет 52%.

Проходка выполняется по традиционной для столичной подземки технологии с устройством двух однопутных тоннелей диаметром 6 метров.