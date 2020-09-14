РИАМО - 14 сен. Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова заявила, что перед открытием СМС-сообщения необходимо смотреть на отправителя, имя которого отображается в push-окне, сообщает «Прайм».

Если вы получили сообщение от незнакомого человека или в строке «отправитель» указано общее название, например, «Info», открывать СМС не нужно, считает эксперт.

«Если в СМС говорится о якобы неполученном MMS, переходить по ссылке категорически не рекомендуется. Иногда ссылку видно сразу в push-окне, и злоумышленники рассчитывают, что вы кликнете на нее случайно», – сказала Боровикова.

По ее словам, обезличенные эмоционально окрашенные обращения и сообщения о выигрышах являются всегда признаками мошенничества. Такие СМС не нужно открывать ради собственной безопасности.

«Вирус, полученный в результате перехода по ссылке, может похитить ваши персональные данные и оставить без средств на карте. Какие бы акции, скидки и срочную информацию ни обещали при ответе на сообщение или при переходе по ссылке, лучше всего сразу удалить СМС», — резюмировала Боровикова.