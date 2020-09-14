РИАМО - 14 сен. Со дня открытия Северного речного вокзала по выходным Музей транспорта Москвы проводит экскурсии по самому зданию и вокруг него, за выходные за две недели на них записалось свыше 500 человек, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Количество желающих растет с каждым часом, поэтому мы увеличили количество временных слотов. Теперь на экскурсии можно побывать в среду в 15:00, а в субботу и воскресенье — в 13:00 и 15:00», - говорится в сообщении.

Записаться на экскурсию можно на сайте.

Экскурсии проводят гиды Музея транспорта Москвы, а раз в неделю — директор музея Оксана Бондаренко. Начало экскурсии - у стойки информации.

Здание Северного речного вокзала, построенное в 30-х годах прошлого века, открыли после реставрации 5 сентября. Также жители и гости Москвы получили благоустроенный парк. Общая территория парка составляет 49 гектаров.