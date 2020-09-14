РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 14 сен. Региональный оператор ООО «МСК-НТ» установил 15 дополнительных мусорных контейнеров в Подольске в сентябре, говорится в сообщении пресс-службы регоператора.

«В сентябре ООО «МСК-НТ» – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Чеховском кластере – установил в Подольске дополнительно 15 контейнеров на новые и реконструированные по современным стандартам площадки», – говорится в сообщении.

Новые емкости расставлены в соответствии с действующей в Подмосковье системой раздельного сбора отходов – «Два бака». Серые емкости предназначены – для смешанных отходов, синие – для сбора стекла, пластика, металла и макулатуры.

Обустройство и реконструкция мест накопления ТКО проведены силами администрации городского округа Подольск.

На сегодняшний день контейнерный парк городского округа полностью сформирован. ООО «МСК-НТ» обеспечивает ежедневный вывоз, транспортировку, обработку и безопасную утилизацию твердых коммунальных отходов с более чем 700 площадок Подольска, на которых установлено около 4,5 тысячи серых контейнеров для смешанного мусора и порядка 800 синих баков для сухих отходов полезных фракций.

«Жители привыкли к тому, что в синие емкости нужно приносить отходы на переработку, в серые – остальной коммунальный мусор. Для крупногабаритных отходов в округе установлено более 300 бункеров емкостью 8 кубометров. Также с 1 августа у жителей Подольска появилась возможность вывоза крупногабаритных отходов в бесплатный пункт приема «Мегабак», расположенный на улице 50 лет ВЛКСМ», – поясняется в материале.

Учитывая положительную динамику накопления РСО в городском округе, ООО «МСК-НТ» продолжает наращивать оснащенность контейнерами для сбора полезного вторсырья. Первоначально в 2019 году на каждой площадке округа устанавливалось по одному синему баку. В настоящее время благодаря растущему интересу граждан к раздельному сбору около 50 площадок оснащены двумя и более контейнерами РСО.