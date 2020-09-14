РИАМО - 14 сен. За неделю в Подмосковье проверили 23 строящихся объекта, при этом специалисты выполнили 62 обследования, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья.

Проверки проводили Главгосстройнадзор Московской области и «Мособлстройцнил».

«На текущей неделе запланированы совместные проверки 25 объектов строительства», – сказал начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

Внеплановые проверки прошли в деревнях Алексеевская и Кокино, в Луховицах, Серпухове, в Дмитровском городском округе и Наро-Фоминском городском округе.

Также эксперты из «Мособлстройцнила» проверили строительство 17-этажного двухсекционного жилого дома в Солнечногорске, автомобильной дороги в городском округе Подольск и многоэтажного жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями в Ленинском городском округе.