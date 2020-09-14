РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 14 сен. Сотрудники Щелковского управления ЗАГС зарегистрировали рождение 4-тысячного ребенка за год, эта цифра – исторический максимум с 1926 года, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«С 1926 года ни разу не было такого количества зарегистрированных записей о рождении за целый год», - говорится в сообщении.

Мамы получили подарочный набор губернатора «Я родился в Подмосковье» с детскими вещами и косметикой, или его денежный эквивалент.