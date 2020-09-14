РИАМО - 14 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание территориям, где остро стоит вопрос с обеспечением качественной питьевой водой, и активно информировать жителей о проводимых работах, в 2020 году еще более 300 тысяч жителей обеспечат качественной водой, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства региона.

«Эта тема раньше звучала часто и много, и, к сожалению, сегодня до сих пор ряд городов испытывает проблемы с чистой водой. Необходимо выделить наиболее чувствительные территории – это Орехово-Зуево, Балашиха, Дзержинский - и поставить четкие сроки завершения работ», — сказал Воробьев.

В рамках губернаторской программы «Чистая вода» в этом году в эксплуатацию введут 30 водозаборных узлов в Егорьевске, Можайском, Пушкинском, Дмитровском, Коломенском, Рузском округах, водопроводы и насосные станции в Дзержинском. Завершат капитальный ремонт сетей в Орехово-Зуеве и Балашихе.

Специалисты муниципальных центров управления регионом и отраслевых подразделений работают над информированием о регламентных и аварийных работах, контролируют эксплуатацию внешних сетей.

«Сегодня нет никаких рисков ни по Дмитрову, ни по Пушкину, ни по Орехово-Зуеву – мы идем в графике. По Балашихе – сроки очень сжаты, но в этом году мы все работы завершим. Так же, как и по Дзержинскому», - доложил заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Реализацию программы «Чистая вода» в Подмосковье начали в 2014 году. Программа позволила обеспечить чистой водой порядка 92% жителей Подмосковья. Из «красной» зоны вывели 11 из 12 округов – это практически все крупные города региона. За шесть лет качественной питьевой водой обеспечили более 1,5 миллионов человек, построили и модернизировали несколько сотен объектов водоснабжения.

В 2021 году благодаря программе «Чистая вода» качество жизни повысят еще более чем для 135 тысяч человек.