РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 сен. За летний период к врачам-травматологам поликлиник Мытищинской городской клинической больницы обратилось почти 40 человек, которых укусил клещ, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

Врачи напоминают, что в случае обнаружения на теле клеща необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию за получением квалифицированной помощи и организации лабораторного исследования клеща на наличие возбудителей инфекционных заболеваний, передающихся при укусе.

«За эти летние месяцы к врачам-травматологам поликлиник МГКБ обратилось почти 40 человек, которых укусил клещ. Клещи направляются на исследование в центр молекулярной диагностики Центрального НИИ эпидемиологии. Как показала практика, только у некоторых насекомых было обнаружено наличие возбудителей клещевого боррелиоза. В таком случае пациентам выданы предписания следовать медицинским показаниям», - говорится в сообщении.

В остальных случаях все насекомые оказались не опасными для здоровья человека. Хорошим средством для защиты от укуса клеща являются специальные химические средства индивидуальной защиты.