РИАМО – 14 сен. Профессиональный боксер и кикбоксер из Реутова Алексей Папин передал пояс чемпиона IBF International по боксу в музей в ходе торжественной церемонии, которая прошла в рамках празднования 80-летия городского округа, говорится в сообщении пресс-службы главы муниципалитета Станислава Каторова.

«Я родился, вырос, делал первые шаги в спорте именно в Реутове. Здесь живут родные и близкие мне люди. Реутов – мой дом, мое место силы, куда хочется скорее вернуться после боя. В качестве благодарности своему городу и в знак уважения к землякам я передаю завоеванный кровью и потом пояс чемпиона IBF International по боксу в музей города Реутова», – сказал Папин.

Чемпионский пояс станет новым экспонатом муниципального музейно-выставочного центра. Также в ходе торжественной церемонии глава города Станислав Каторов вручил спортсмену знак отличия «За заслуги перед городом Реутов».

«Алексей, спасибо за твою самоотдачу, преданность делу и родному городу», – сказал Каторов.

Папин – российский профессиональный боксер и кикбоксер, выступающий в первой тяжелой весовой категории (до 90,72 килограмма) . Занимается кикбоксингом с 1994 года, в ноябре 2015 года дебютировал в профессиональном боксе.

В июне 2018 года состоялся бой Алексея Папина с опытным 35-летним боксером из Намибии Уиллбифорсом Шихепо. Папин победил техническим нокаутом в восьмом раунде и завоевал вакантный титул чемпиона по версии IBF International в первом тяжелом весе – именно эту награду спортсмен передал в музей Реутова.

Кроме того, минувшим летом Алексей Папин победил соотечественника Руслана Файфера и стал обязательным претендентом на титул чемпиона WBC в первом тяжелом весе. Бой, прошедший в Казани, завершился в шестом раунде. После нокдауна Файфера главный рефери остановил бой. Победа в Казани сделал Папина обязательным претендентом на бой за пояс чемпиона мира по версии WBC, которым владеет конголезец Илунга Макабу.