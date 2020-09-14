РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 сен. Студент Красногорского колледжа Максим Хатыпов прошел в понедельник подготовку к выполнению задания по компетенции «Веб-дизайн и разработка» в рамках чемпионата WorldSkills, сообщается на странице учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

Подготовительный день финала национального чемпионата WorldSkills на площадке Красногорского колледжа по компетенции «Веб-дизайн и разработка» прошел в понедельник.

«Технический эксперт Иван Дмитриенко настраивает работу цифровой платформы True Skills, общаясь в онлайн-форуме с главным экспертом компетенции. Участник - студент 4 курса Хатыпов Максим в онлайн-режиме проходит инструктаж, знакомится с рабочим местом, подписывает протоколы», - говорится в сообщении.

Впереди у юноши, который представляет Московскую область на соревнованиях, три непростых, но интересных конкурсных дня.