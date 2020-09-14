РИАМО – 14 сен. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что введение новых дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса в городе не предвидится, при этом в столице нужно по-прежнему соблюдать меры предосторожности, сообщает ТАСС.​

«Мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем и считаем их достаточными», - сказал Собянин на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Он напомнил, что нужно по-прежнему соблюдать меры предосторожности – в общественных местах находиться в масках и перчатках.

Также Собянин подчеркнул, что в мегаполисе ситуация с Covid-19 стабильная, а в больницах есть все необходимые лекарства и технологии.

«Мы думаем, что ситуация будет управляемой в ближайшие недели и месяцы», - отметил мэр.

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Текстовая трансляция

14 СЕНТЯБРЯ

- Сергей Собянин рассказал, что введение новых дополнительных ограничений из-за распространения коронавируса в городе не предвидится:

Мы готовы к любым негативным сценариям, но я надеюсь, что их не будет. И никаких дополнительных мер ограничений, санитарно-защитных мер дополнительных мы в настоящее время не планируем и считаем их достаточными

- Более 250 москвичей сделали прививку от коронавируса за 5 дней. Исследование продлится 180 дней.

- За сутки в России зарегистрировали 5 509 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 163 больных. В Москве - 696.

- За прошедшие сутки в Москве скончались 11 пациентов с Covid-19, общее число жертв инфекции составило 4 993 человек.