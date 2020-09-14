РИАМО - 14 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов подчеркнул, что процедура вакцинации от гриппа должна быть доступной и удобной, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В регионе проводится добровольная вакцинация от гриппа.

«Это большая федеральная программа, которая реализуется на территории всей нашей страны. Мы должны сделать процедуру вакцинации от гриппа доступной и удобной», — сказал Воробьев.

Желающие могут записаться на вакцинацию в поликлинике или с помощью сервиса «Электронная регистратура» на региональном портале госуслуг.

По итогам прошедшей недели в Подмосковье привили от гриппа порядка 323 тысяч человек. Особое внимание уделяют тем, кто находится в группе риска: пожилым, учителям, медикам.