РИАМО - 14 сен. Региональный конкурс «Воспитатель года Подмосковья-2020» начался в Московской области, он будет проходить до 24 сентября, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства образования.

«Конкурс проходит в стенах Государственного гуманитарно-технологического университета в Орехово-Зуеве. В этом году в конкурсе участвует более 50 педагогических работников дошкольных образовательных организаций региона», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она уточнила, что за победу будут бороться воспитатели, учителя-логопеды, музыкальные руководители, а также инструкторы по физической культуре.

«Во время конкурсных испытаний участники должны будут продемонстрировать не только свое профессиональное мастерство и отличное владение практическими занятиями с детьми, но и уникальные творческие способности, находчивость и целеустремленность», – отметила Каклюгина.

По итогам конкурса будет определен победитель. В следующем году он представит Московскую область на Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России».

Победитель конкурса получит 500 тысяч рублей, а четыре лауреата – по 100 тысяч рублей.