РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. Глава Люберец Владимир Ружицкий поздравил лидера Федерации силового экстрима России, председателя «РосМолСпорт​ Московской области»​ Сергея Агаджаняна с установленным рекордом России и мира, он вручил спортсмену знак отличия «За достижения в спорте», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Сергей​ осуществил буксировку самолета CRJ 200 Bombardier массой более 16 тонн на 35,4 метра за полторы минуты. При этом он надувал три медицинские грелки объемом три литра. Усложнялся трюк порывами встречного ветра, которые достигали 13 метров в секунду. От всей души поздравляю Сергея с этим серьезным достижением! Желаю здоровья, сил, новых рекордов! Мы гордимся, что вы – наш земляк!» – сказал Ружицкий.​

Трак-пул с грелками – это очень непростой и зрелищный номер. В нем сопряжены два вида силового экстрима – спортивный и сценический. Трюк, который выполнил Агаджанян под руководством президента ОФСОО «Федерация силового экстрима России» Василия Грищенко, уникальный и сложный. Еще никто и никогда до Сергея не совмещал эти два направления силового экстрима.​ Более того, еще никто в России не перетягивал пассажирский самолет без специальных приспособлений.

Агаджанян установил рекорд 11 сентября в рамках празднования 100-летия образования ТАССР, а также в поддержку звездного статуса международного аэропорта «Казань».