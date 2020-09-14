РИАМО - 14 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил всех, кто обеспечивал организацию, порядок и безопасность на выборах в советы депутатов в регионе, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Губернатор провел совещание с руководящим составом правительства Подмосковья и главами городских округов.
Выборы в советы депутатов прошли в 18 городских округах Подмосковья. Основные избирательные кампании прошли в Электростали, Балашихе, Дмитровском округе, Фрязине, Лыткарине, Подольске и Молодежном. В остальных 11 муниципалитетах прошли дополнительные выборы.
На выборах работали 634 избирательных участка. На основных выборах голосование проходило в течение трех дней.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии