РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 сен. Полицейские подмосковного Подольска задержали подозреваемого в краже велосипеда из подъезда жилого дома, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную 2-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 23-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, проживающего на территории городского округа, о том, что его велосипед из подъезда на улице Большой Серпуховской похитил неизвестный. Общая сумма материального ущерба составила 8 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый 26-летний уроженец Вологды. В отношении подозреваемого следователем Следственного Управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража»,- говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и водворен в ИВС УМВД России по Подольску (изолятор временного содержания).