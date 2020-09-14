РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. В детских поликлиниках подмосковных Люберцах открыли второй кабинет «Справки в один шаг», сообщила главный врач Московского областного центра охраны материнства и детства Люберец Татьяна Мельник.

«Начался сентябрь и появились жалобы на плановый прием к врачу. Дети приехали с отдыха и родители начали собирать документы для того, чтобы пойти в детский сад и школу. В каждой детской поликлинике открыли второй кабинет «Справки в один шаг», - сказала Мельник.

По ее словам, такой кабинет взял на себя огромную нагрузку.