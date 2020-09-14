РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. В этом году в городском округе Люберцы запланировано точечно отремонтировать 141 подъезд в 69 многоквартирных домах, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«График ремонта формируется в соответствии с обращениями, поступившими от наших жителей на портал «Добродел». Люберчане указывают на необходимость покраски стен и потолков входной группы и на этажах, ремонта и замены батарей, окон, дверных блоков, светильников, кровли и так далее. Все работы выполняются в срок», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на сегодня ремонт проведен в 114 подъездах.

«В общей сложности сегодня это 58 многоквартирных домов. Нарушений графика ремонта нет», - заключил Ружицкий.