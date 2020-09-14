РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 14 сен. Несовершеннолетняя пострадала в результате дорожно-транспортного происшествия в Котельниках, говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

11 сентября примерно в 19:40 водитель, управляя автомобилем марки Volkswagen Polo, двигаясь в микрорайоне Южный по внутридворовой территории в районе дома №6, совершил наезд на ребенка, который перебегал проезжую часть дороги из-за припаркованного автомобиля слева направо по ходу движения автомобиля.

«В результате ДТП пострадала девочка 10 лет, она получила травмы различной степени тяжести, ей была оказана медицинская помощь. Девочка в момент происшествия находилась на проезжей части одна без сопровождения взрослых, световозвращающие элементы на верхней одежде ребенка отсутствовали», - говорится в сообщении.

По данному факту проводится проверка, в результате которой будут установлены причины случившегося.