РИАМО – 11 сен. По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, трехдневное голосование помогло в обеспечении безопасности людей и высокой явки, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Выборы в Единый день голосования — важное политическое событие в жизни страны, особенно когда речь идет о голосовании, предваряющем федеральные выборы 2021 года. По итогам прошедших выборов мы можем оценить эффективность принятого решения о возможности голосования в течение трех дней», — сказал Володин.

Ранее власти обсуждали закон, который включает проведение всех голосований за три дня. Итоги нынешних выборов показали, что парламентарии приняли правильное решение. Люди приходили на участки несмотря на пандемию.

В семи городских округах Подмосковья проходили основные выборы в советы депутатов, в 11 муниципалитетах – дополнительные выборы в советы депутатов. На основных выборах голосование проходило в течение трех дней, а единый день голосования стал основным днем выборов. Всего в регионе выбирали 183 депутатов, были зарегистрированы 672 кандидата.

Итоговая явка на дополнительных выборах муниципальных депутатов в столичных районах Марьино и Бабушкинский составила 22,6%.​