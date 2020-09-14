РИАМО - 14 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность отработки обращений жителей и добавил, что портал «Добродел» является самым популярным ресурсом для направления обращений, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
На совещании с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов Воробьев отметил, что внимательная и качественная работа с обращениями жителей является приоритетом для властей.
Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.
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