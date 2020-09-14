РИАМО - 14 сен. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность отработки обращений жителей и добавил, что портал «Добродел» является самым популярным ресурсом для направления обращений, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

На совещании с руководящим составом правительства региона и главами муниципалитетов Воробьев отметил, что внимательная и качественная работа с обращениями жителей является приоритетом для властей.

«Неделю мы начинаем с разбора ситуаций в каждом муниципалитете. Житель имеет возможность обратиться с просьбой, предложением на соответствующий адрес, самый популярный – «Добродел». Как известно, жизнь состоит из деталей и мелочей. Дорогостоящие, ресурсные просьбы и предложения требуют времени и денег. Но абсолютное большинство, а именно 8 из 10 жалоб, – это то, что наша команда также должна решать посредством внимательного отношения и чуткости к жителям», — сказал Воробьев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.