РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 14 сен. Почти 47% избирателей округа №6 в Красногорске отдали голоса за кандидата Виталия Ковтуна на довыборах в муниципальный совет депутатов, сообщила глава округа Эльмира Хаймурзина.

13 сентября в России состоялся единый день голосования. В Красногорске прошли дополнительные выборы в окружной совет депутатов по избирательному округу №6 - микрорайоны Райцентр и Губайлово, улицы Речная и Лесная.

«С результатом 46,93% победу одержал кандидат местного отделения партии «Единая Россия», директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун. Поздравляю с победой и желаю успешной, продуктивной работы во благо жителей», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что записаться на личный прием к новому депутату можно по телефону: 8(499)707-97-79 (добавочный 222).