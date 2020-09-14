РИАМО (МЫТИЩИ) – 14 сен. Руководитель комитета по туризму Московской области в ранге министра Наталья Галкина рассказала, что можно посмотреть туристам в Мытищах, так, она обратила внимание на парк в центре города и на Федоскинскую фабрику.

«Еще одно мое путешествие – Мытищи! Раньше, в детстве, название пугало. Наверное, ассоциировала с мытарствами или трущобами. А поселению-то более 500 лет (городу – 95). Мытищи – это мыт, пошлина в древней Руси. Это слово изначально означало место, где останавливались возы и лодки, затем оно стало названием всех торговых и проезжих пошлин. Там жили купцы, такой перевалочный пункт под Москвой, на Яузе», – написала Галкина в Instagram.

Она также напомнила о картине «Чаепитие в Мытищах».

«Удивительно, но картина была заказана художнику Перову в 1862 году администрацией города Мытищи (и заказчик картину не принял). Именно мытищинская вода считалась самой вкусной, а чаепитие в этом подмосковном месте было очень популярным. В мае 1775 года царица Екатерина II по дороге в Свято-Сергиеву лавру в районе Мытищ попробовала воду в одном из многих родников, и вода показалась такой вкусной, что императрица издала указ провести из Мытищинских родников водопровод до Москвы», – рассказала Галкина.

Она напомнила, что в центре города находится парк, в котором есть тенистые аллеи, тропинки, цветы, аттракционы, рядом с парком проходит набережная.

Галкина также добавила, что большое впечатление от поездки в Мытищи оставила Федоскинская фабрика лаковой миниатюры, о которой знают немногие.

«Шкатулки великолепны! Федоскинские художники используют технику трехслойного письма масляными красками, которой пользовались Леонардо да Винчи, Питер Пауль Рубенс. Это придает рисунку глубину, объемность, шкатулка словно светится изнутри», – отметила Галкина.

Она рассказала, что над созданием шкатулки работает целый коллектив мастеров. На подготовку корпуса и обработку спрессованного картона в льняном масле уходит месяц, месяц требуется для просушки, столько же времени или даже больше нужно для нанесения рисунка, затем снова месяц нужен на просушку, лакировку и полировку.

«Застали в мастерской художницу, Нонну Иосифовну Кузнецову. Ее здесь называют ангелом. И правда! Такая красота от нее исходит. Очень воодушевлена была ее жизнелюбием, мастерством, желанием творить. Большая ценность – такие замечательные люди!» – добавила Галкина.

Она отметила, что ей бы хотелось, чтобы шкатулки снова вернулись в моду, так как они представляют собой произведения искусства.

Глава Мытищ Виктор Азаров рассказал о том, как сейчас работает фабрика.

«Художественный промысел, известный на весь мир, в последнее время испытывает финансовые трудности. Сегодня на фабрике трудятся 50 работников, пишущих художников – два десятка. 2020 год в России объявлен Годом народного творчества. Это наша ответственность – обратить внимание и помочь!» – отметил Азаров.

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