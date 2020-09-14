РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 сен. Предприятие «Водоканал» подмосковного Подольска подготовило 92,7% домов к отопительному периоду согласно графику, сообщается в группе «МУП «Водоканал» г. Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Целью подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства к сезонной эксплуатации является обеспечение нормативных требований проживания жителей и режимов функционирования инженерного оборудования в зимний период. Всего к отопительному периоду МУП «Водоканал» необходимо подготовить 55 многоквартирных домов, находящихся в управлении.

«Подготовке к зиме подлежит весь комплекс инженерного оборудования, обеспечивающего бесперебойную подачу тепла в квартиры. В их состав входят котельные, внутридомовые сети, индивидуальные тепловые пункты (ИТП), системы отопления и вентиляции. По состоянию на 14 сентября готовность жилищного фонда к осенне-зимнему периоду составляет 92,7%. К началу отопительного сезона все работы будут выполнены в срок, согласно графику, установленному для МУП «Водоканал», - говорится в сообщении.

Предприятием уже проверены и устранены неисправности стен, фасадов, кровель, чердачных помещений, оконных и дверных проемов, а также дымоходов, газоходов, внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения, котельных. Проведены гидравлические испытания, ремонт, поверка и наладка оборудования.