РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 14 сен. Учащиеся объединения «Авиатехническое моделирование» домодедовского дома детского творчества «Лира» стали призерами соревнований по авиамодельному спорту, сообщается на сайте учреждения.

Чемпионат предприятий авиационной промышленности по авиамодельному спорту, посвященный 75-летию Великой Победы, проходил с 11 по 13 сентября. В нем приняли участие учащиеся объединения «Авиатехническое моделирование» Иван Моргулис и Иван Попов под руководством педагога дополнительного образования Валерия Ивановича Воронкова.

«Ребята выступили достойно: Попов Иван награжден дипломом 2-й степени в юношеском зачете в классе моделей F-5J и дипломом 3-й степени в классе моделей F-3B», - говорится в сообщении.

В классе F-5J участвуют радиоуправляемые модели планеров с электрическим двигателем для полетов в термических потоках на продолжительность.

Авиационная модель класса F-3В не снабжена двигательной установкой. Полет осуществляется под действием аэродинамических сил, действующих на неподвижно закрепленную поверхность.