РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 14 сен. Единая диспетчерская служба ЖКХ подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла свыше 5,1 тысячи обращений от жителей, сообщил в понедельник директор службы ЕДДС-112 округа Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДС ЖКХ Люберец поступило 5 173 обращения, из них 541 касались вопросов электроснабжения, 748 – водоснабжения, 44 – отопления», – сказал Богданов.

Он добавил, что 578 обращений касались обслуживания домов и придомовой территории, 79 – освещения и 1 925 –работы МособлЕИРЦ.