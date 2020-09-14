РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 сен. В семи домах микрорайона Климовск Подольска 15 сентября временно отключат свет из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск Подольска на 15 сентября запланированы ремонтные работы. Во время их проведения с 13:30 до 16:30 не будет подаваться электроэнергия в многоквартирные дома по следующим адресам: улица Заводская, дома 11/2, 13, 15/1; улица Дмитрия Холодова, 12, 14/7; проспект 50 лет Октября, 4, 6/10»,- говорится в сообщении.

Жителям приносят извинения за доставленные неудобства.