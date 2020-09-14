РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 14 сен. За минувшую неделю обработано 11 обращений от жителей, сообщил заместитель руководителя парков культуры и отдыха горокруга Люберцы Артем Лавров.

«В рамках содержания уборки территории было обработано 11 обращений, десять из них закрыто. На территории парка Малаховское озеро был убран мусор и порубочные остатки», - сказал Лавров.

По его словам, в Центральном парке была восстановлена линия электроперадач уличного освещения. На Наташинских прудах были выполнены работы по ремонту фонарных столбов.