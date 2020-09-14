РИАМО - 14 сен. Предварительно, явка на муниципальных выборах в Подмосковье составила 22,4% от общего числа избирателей, проголосовали более 237 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы Мособлизбиркома.

Председатель Мособлизбиркома Илья Березкин отметил, что эту явку на муниципальных выборах можно считать довольно высокой.

«Это связано с тем, что нами были применены новые формы голосования: на придомовых территориях, вне помещения, а также голосование в трехдневный срок – 11, 12 и 13 сентября», - сказал Березкин.

Он подчеркнул, что проведение выборов в таком формате дало людям возможность спокойно и безопасно прийти в удобный для них день и отдать свой голос.

Сейчас проводится окончательный подсчет голосов, а также разбор жалоб и обращений по итогам выборов в советы депутатов. Окончательный результат выборов в Московской области будет известен 14-15 сентября.

В семи городских округах Подмосковья проходили основные выборы в советы депутатов, в 11 муниципалитетах – дополнительные выборы в советы депутатов. На основных выборах голосование проходило в течение трех дней, а единый день голосования стал основным днем выборов. Всего в регионе выбирали 183 депутатов, были зарегистрированы 672 кандидата.