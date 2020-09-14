РИАМО - 14 сен. В Международный день памяти жертв нацизма и день рождения Зои Космодемьянской в музейном комплексе памяти «Зоя» открыли выставку архивных документов «Без срока давности», говорится в сообщении пресс-службы Главного архивного управления Московской области.

Выставка подготовлена в рамках реализации одноименного федерального проекта, целью которого является сохранение исторической памяти о преступлениях нацистов против мирного населения на оккупированной территории СССР в годы Великой Отечественной войны.

«На выставке представлены документы из фондов Центрального государственного архива Московской области периода Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Среди них личные фонды участников войны, в которых сохранились дневники, фотографии тех лет, воспоминания, листовки военных времен», - говорится в сообщении.

Также можно увидеть документы фонда управления НКВД по Москве и Московской области, в которых есть сведения о деятельности партизанских отрядов на временно оккупированных территориях области, в отчетах и донесениях которых содержится информация о зверствах оккупантов по отношению к мирному населению.

В документах фонда переселенческого отдела Мособлисполкома сохранилась информация, датированная июнем 1945 года, о количестве жителей Подмосковья, угнанных за годы войны в Германию.

А среди бумаг фонда Московской областной чрезвычайной комиссии по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков есть заявления граждан о совершенных нацистами преступлениях, свидетелями которых они были, и акты, составленные на основе этих заявлений и опроса свидетелей.

Архивные документы беспристрастно свидетельствуют о жестокости и массовом характере преступлений нацистов против мирных жителей.