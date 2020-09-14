РИАМО - 14 сен. На территории столицы и Подмосковья объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра на 15 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение о сильном ветре в мегаполисе действует с 10:00 до 20:00 15 сентября, в Московской области - с 09:00 до 21:00 15 сентября.

Также «желтый» уровень погодной опасности объявили на территории Костромской и Ивановской областей Центрального федерального округа. На территории Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Белгородской и Курской областей объявлен следующий, «оранжевый», уровень погодной опасности.

В Московском регионе 15 сентября прогнозируется переменная облачность, по Подмосковью местами ожидается небольшой дождь. Температура составит плюс 15-17 градусов. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами прогнозируются порывы до 15 метров в секунду.