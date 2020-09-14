РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 14 сен. Общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генплан Подольска, в частности территории деревни Бяконтово, проведут по 15 октября, сообщается на сайте администрации округа.

«На общественные обсуждения представляется проект внесения изменений в генеральный план Подольска применительно к деревне Бяконтово. Срок проведения общественных обсуждений – с 11 сентября по 15 октября 2020 года. Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции по адресу: улица Кирова, дом 4, у кабинета 311», - говорится в сообщении.

Экспозиция открыта до 15 октября с понедельника по четверг с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

24 сентября в 16:00 в деревне Бяконтово (напротив дома №20, возле детской площадки) пройдет консультация по теме общественных обсуждений.

«В период общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и замечания в срок до 15 октября по обсуждаемому проекту. Узнать подробности можно по телефону: 8(496)755-57-39», - заключается в материале.