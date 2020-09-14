РИАМО - 14 сен. В подмосковном Клину 19 сентября начнется гастрономический фестиваль «Золотой кабачок», площадками мероприятия станут территории возле клубов-филиалов Централизованной клубной системы, говорится в сообщении администрации городского округа.

В этом году фестиваль меняет место проведения. В прошлые годы он проходил в усадьбе Боблово, в парке возле клуба «Майдановский̆» и в Сестрорецком парке.

«Нынешний̆ же год продиктовал свои условия. Собрать привычные несколько тысяч зрителей в одном месте было бы небезопасно в эпидемиологическом плане. Именно поэтому 16-й «Золотой кабачок» рассредоточится по небольшим поселениям городского округа Клин», - говорится в сообщении.

Гостей фестиваля встретит концерт с веселыми ведущими Сладким Перцем и Острым Перчиком, красочные фотозоны и арт-объекты из природных материалов. Детей будут ждать увлекательные мастер-классы вроде росписи пряников и изготовления свечей из вощины, а еще игровая программа с аниматорами.

В зоне дегустации можно будет угоститься квасом, фиточаем, компотом или глинтвейном, а еще печеными яблоками, пирогами и оладьями, овощной̆ икрой и всевозможными соленьями-вареньями.

Финалом фестиваля станет конкурс на самый большой кабачок и тыкву, а также на самый необычный овощ или фрукт, выросший на загородном участке.

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