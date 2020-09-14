РИАМО - 14 сен. Централизованную систему водоснабжения создадут в ТиНАО к 2025 году, будет построено более 230 километров водопроводных сетей, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий Москвы.

«Система сможет подавать потребителям около 250 тысяч кубометров воды в сутки. К 2035 году планируется увеличить объем водоснабжения новой Москвы в пять раз», – рассказал глава департамента развития новых территорий столицы Владимир Жидкин.

В рамках комплексной модернизации локальных систем водоснабжения реализованы проекты по реконструкции 22 водозаборных узлов. В текущем году ведется модернизация водозаборного узла «Радужный». Для водоснабжения Московского клинического центра инфекционных болезней «Вороновское» построен ВЗУ «Бабенки».

Реконструкцию оставшихся 35 водозаборных сооружений ТиНАО планируется поэтапно осуществить до 2025 года. В поселения Московский, Мосрентген, Сосенское, Щербинка, Внуковское и Марушкино уже пришла вода из системы московского водопровода.