РИАМО - 14 сен. Главгосстройнадзор Московской области оштрафовал застройщиков Подмосковья на 3,215 миллиона рублей за неделю, рассмотрев 33 дела в сфере строительного надзора и шесть дел в сфере долевого строительства, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Всего с начала года Главгосстройнадзором было рассмотрено 1 275 дел об административных нарушениях», — сказал начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

В сфере строительного надзора вынесено 13 постановлений. 11 из них вынесены за нарушение требований нормативных документов в строительстве; одно постановление – за нарушение сроков направления извещения о начале строительства; одно постановление – за эксплуатацию объекта без разрешения на ввод его в эксплуатацию. Восьми строительным организациям вынесли предупреждения.

В сфере долевого строительства вынесено четыре постановления за нарушения в отчетности застройщиков об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств дольщиков.