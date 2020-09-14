РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 сен. Юные баскетболисты городского округа Мытищи вошли в топ-5 лучших команд на финале первенства России, сообщается на сайте администрации горокруга.

Завершился финал первенства России по баскетболу среди команд юношей до 16 лет, который прошел в Перми.

«Наша команда в завершающемся спортивном сезоне преодолела все этапы первенства России и уверенно вышла в финал. В итоге команда вошла в пятерку лучших команд России. Также приятно отметить, что мытищинец Даниил Чернин стал лучшим центровым», - говорится в сообщении.

Несмотря на все сложности в подготовке, ребятам удалось продемонстрировать высокий уровень, сделав шаг вперед по сравнению с прошлым сезоном, где они заняли 7 место.