РИАМО – 14 сен. Знаменитый педиатр Евгений Комаровский считает, что невозможно организовать процесс в детском саду так, чтобы туда не приходили дети с насморком и небольшой температурой, сообщает Федеральное агентство новостей.
Отвечая на вопрос своей подписчицы о том, когда нужно бить тревогу, если ребенок часто болеет, Комаровский отметил, что ничего страшного в вирусных инфекциях нет.
Он уточнил, что причиной ОРВИ может быть и уменьшение числа прогулок с детьми.
«Если бы моросящий дождь, снег и температура минус 10 градусов не были основанием сидеть в помещении, дети болели бы реже. Отстаивайте права ваших детей!» — отметил педиатр.
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