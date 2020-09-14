РИАМО – 14 сен. Знаменитый педиатр Евгений Комаровский считает, что невозможно организовать процесс в детском саду так, чтобы туда не приходили дети с насморком и небольшой температурой, сообщает Федеральное агентство новостей.

Отвечая на вопрос своей подписчицы о том, когда нужно бить тревогу, если ребенок часто болеет, Комаровский отметил, что ничего страшного в вирусных инфекциях нет.

«Не нужно вешать на детей ожерелья из лука, чеснока, ставить горчичники, мазать козьим жиром. Ребенку необходим чистый прохладный влажный воздух, нужно промывать носик физраствором, не заставлять есть, теплее одеваться и много гулять. Вот так лечатся вирусные инфекции», — написал Комаровский на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что причиной ОРВИ может быть и уменьшение числа прогулок с детьми.

«Если бы моросящий дождь, снег и температура минус 10 градусов не были основанием сидеть в помещении, дети болели бы реже. Отстаивайте права ваших детей!» — отметил педиатр. ​