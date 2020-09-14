РИАМО (МЫТИЩИ) - 14 сен. Воспитанники детско-юношеского центра «Турист» городского округа Мытищи принимают участие в Московском областном конкурсе исследовательских краеведческих работ обучающихся «Отечество», сообщается на сайте администрации горокруга.

Конкурс направлен на воспитание патриотизма и гражданственности посредством развития туристско-краеведческой исследовательской деятельности, позволяющей обучающимся ближе познакомиться с историей родного края, глубже понять самобытность его культуры и особенности природы во взаимосвязи с историей и культурой страны, мира. В нем могут принять участие обучающиеся в возрасте 14-18 лет.

«В этом году конкурс проходит в заочной форме. Работы дети присылают по электронной почте. Защита работ, прошедших в финал, скорее всего также будет проходить в онлайн-формате», - сказала начальник отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования администрации округа Ираида Ягольникова.

Конкурс проводится в три этапа: на уровне муниципалитета (предоставление работы) и области (предоставление работы и ее презентации). Муниципальный этап завершится 15 сентября.